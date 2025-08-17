الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |


محفوض لقاسم: الأمرة باتت للدولة فالتحقوا بشرعيتها إنقاذًا لما تبقّى منكم

منذ 50 دقيقة

رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر حسابه على منصة “أكس”: “الأجدى بالشيخ نعيم قاسم بدل قرع طبول الحرب الأهلية وتهديد اللبنانيين، مراجعة الرئيس نبيه بري القيّم على تفليسة الميليشيا والوكيل القانوني لقاسم وأترابه وصحْبه بعدما أوكلوه أمرهم بالتفاوض والإشراف على الاتفاقيات بدء من وقف إطلاق النار، وحتى آخر جلسة مع الموفد الاميركي، وإنعاشًا للذاكرة يا شيخ نعيم أنتم انتخبتم رئيس الجمهورية وتشاركون في الحكومة ووافقتم على البيان الوزاري وعليه مشكلتكم ليست مع أحد لذا عالجوا أموركم مع وكيلكم الرئيس بري ونصيحتي لكم “اقضوا حاجاتكم بالكتمان” بلا صراخ.. بلا تهديد.. بلا تخريب.. بلا موتوسيكلات لأنها أساليب لن تنفع بعدما قَضي الامر وباتت الأمرة للدولة فالتحقوا بشرعيتها إنقاذًا لما تبقّى منكم ولكم بدل التخريب الذي لا طائل منه، التحقوا بالدولة فهي ملاذكم الوحيد”.

