محفوض للمفتي قبلان: نموذكم الشاذ لن يصبح عرفاً ولا اعتياداً

ردّ رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض على كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وقال محفوض في تصريح له:

“‏يندرج كلام الشيخ أحمد قبلان الموجه إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في سياق متماد تنتهجه مجموعة خرجت منذ أمد عن ثقافة الجمهورية اللبنانية وما عادت تفقه لمرامي أقنوم التكاملية المسيحية_الاسلامية.

‏إن السهام والتحريض تجاه دور البطريركية المارونية حارسة العيش المشترك ولبنان الواحد الموحّد لم تتوقف منذ الإنقلاب على الدستور والدولة من قبل ميليشيا اعتادت على نهج كمّ الأفواه والرقص على قبور ضحايا الحرية في لبنان..

‏يا فضيلة الشيخ مهما بالغتم وكابرتم فإنّ اللغة المذهبية والطائفية لن تتعمّم ونموذكم الشاذ لن يصبح عرفاً ولا اعتياداً فبعدما أفرغتم الدولة من مضمون وظيفتها ها أنتم تعملون على إفراغ الأرض من أهلها لكنكم لن توفّقون لأن إيمان اللبناني بأرضه كاملة وبشعبه بالتساوي أقوى من عنترياتكم..

‏دعوناكم وندعوكم مجددا للعودة إلى تعاليم قادة كبار أمثال الإمام موسى الصدر وشمس الدين علّكم تستفيقون من أوهام الفوقية والسيطرة وعلى أمل صحوتكم والسلام”.