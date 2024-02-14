محفوض: لم يستطع أحد ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الرئيس الشهيد

رأى نقيب المعلمين نعمة محفوض، في الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن “أحدا لم يستطع ملء الفراغ الوطني والسياسي والاقتصادي الذي أحدثه غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وقال في بيان: “نفتقده وتفتقده جميع الفئات المنتجة في لبنان، نفتقد حكمته، وحركته، صدقه، ورؤيته في النهوض. نفتقده حاميًا للدستور، محبًا لوطنه لبنان، رجل اعتدال، ومصالحة ومصارحة. نفتقده رجل علم، آمن بتربية الأجيال فوفّر لهم سبل الدعم في لبنان والخارج، وحفّزهم على التميّز من أجل خدمة لبنان.

الآلاف تخرّجوا بدعم من رفيق الحريري وتميّزوا في مؤسساته. نفتقده مدرسة في الحوار والتلاقي والثوابت الوطنية وفي صنع صورة مشرقة لهذا الوطن الذي أحبّ”.

وختم: “رحم الله رفيق الحريري ورفاقه، وكان بعون الناس في هذه الظروف الصعبة”.