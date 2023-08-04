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محفوض لنصرالله عن تفجير مرفأ بيروت: من ضيّع الحقيقة هو أنت وجماعتك

منذ 7 دقائق
ايلي محفوض

ايلي محفوض

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أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، ردًّا على الكلام الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، أن “من ينتظر الحقيقة بتفجير مرفأ بيروت بالتأكيد ليس أنت يا سيد حسن نصرالله ولا جماعتك، ومن ضيّع الحقيقة هو أنتم لأنكم سيّستم القضية منذ اللحظة الأولى للجريمة وكفاكم اعتبارها حادثة وكفاكم إستهتارًا بعقول اللبنانيين الذين شاهدوا عناصركم المسلحة تقتحم عين الرمانة للاطاحة بالمحقق العدلي”.

وأضاف محفوض: “السيد نصرالله الذي يعمل في خدمة ايران ويأتمر بها ويقبض منها وينفّذ مصالحها يعتبر أن الأميركيين يأخذوننا لكارثة كبيرة نقترب منها بلبنان، فحبذا لو يشرح للبنانيين وجهة نظره هذه حتى تتبيّن معالم الكارثة التي يتحدث عنها برغم أننا أصلًا في كارثة كبرى منذ أن سيطرت ميليشياته على الجمهورية”.

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