محفوض لنصرالله: كفّ مسلحيك عنا

أشار رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أن روايات السيد حسن نصرالله ما عادت تنطلي على أحد مطالبا ايّاه بكفّ مسلحيه عن الناس.

وقال محفوض: “لم يجد السيد حسن نصرالله سوى الإعلام لتحميله مسؤولية ما حصل في ‫الكحالة‬ وبأن التحريض الإعلامي لقناة خبيثة وراء سفك الدماء متغاضيًا عن الشحنة المشبوهة محاولا تمييع الوقائع من خلال تقديمه لقديسين جدد اطلقوا الرصاص في بلدة آمنة رواياتك يا سيد حسن ما عادت تنطلي على أحد كفّ مسلحيك عنا”.

لم يجد السيد حسن نصرالله سوى الإعلام لتحميله مسؤولية ما حصل في #الكحالة وبأن التحريض الإعلامي لقناة خبيثة وراء سفك الدماء متغاضيًا عن الشحنة المشبوهة محاولا تمييع الوقائع من خلال تقديمه لقديسين جدد اطلقوا الرصاص في بلدة آمنة

رواياتك يا سيد حسن ما عادت تنطلي على أحد كفّ مسلحيك عنا — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) August 15, 2023

كما دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، في بيان، “الاتهامات التي ساقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لوسائل الإعلام، وتحديدا لمحطة mtv وصحيفة نداء الوطن”، واعتبرت أن “وصف مؤسسة إعلامية بالخبث، تطاول غير مقبول على العمل الإعلامي، وتهديد مبطن يؤشر إلى نوايا غير سليمة”.

وأكدت الجمعية التضامن “مع الmtv ونداء الوطن كي تبقى حرية التعبير مصانة، في مواجهة موجة التهويل والترهيب”.