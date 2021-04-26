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محفوض: لن يرتاح لبنان قبل إزالة كابوس هؤلاء الثلاثي

26 - أبريل - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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غرد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على تويتر قائلاً:

خرج جيش الاحتلال السوري من لبنان لكنه أبقى على ميليشياته وعملائه فالأحد عشر قاعدة عسكرية كقوسايا وتلال الناعمة وكذلك حزب الله هذه كلها عناصر مدججة بالسلاح خارجة عن القانون ووجودها ينتقص من السيادة اللبنانية.

لن يرتاح لبنان قبل إزالة كابوس الثلاثي خامنئي، الاسد، نصرالله عن كاهله.

 

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