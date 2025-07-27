محفوض: متى تحسم الحكومة موقفها وتتّخذ القرار الجريء بانتزاع السلاح غير الشرعي؟

أشار رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض إلى ان “عنوان المرحلة المقبلة: “التصريحات لن تكون كافية”.

وقال محفوض في تصريح: “‏لم يعد كافيًا أن تكتفي الدولة اللبنانية بالتصريحات والمواقف الإنشائية. فقبل أن يطرح المجتمع الدولي تساؤلاته، يطرح اللبنانيون سؤالهم الجوهري: متى تحسم الحكومة موقفها وتتّخذ القرار الجريء بانتزاع السلاح غير الشرعي من يد الميليشيا، عبر عملية وطنية شاملة لا تحتمل التأجيل؟”.

أضاف: “‏لبنان اليوم مكشوف على كل الاحتمالات، وكل تهديد قد يصيب الوطن ستكون مسؤوليته الأولى على دولة تتقاعس عن بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، وما زالت تتصرف وكأن الشراكة في القرار السيادي أمرٌ واقع لا مفر منه. لقد حان وقت القرار.. ‏لقد حان موعد الحسم” .