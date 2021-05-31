محفوض: من نام مرتاحاً بعد انفجار المرفأ لا تتأملوا منه الخير

غرد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر “تويتر” قائلاً: “إن طاقم الحكم لا يزال يتلاعب بمصير اللبنانيين فهو لا يعير أي اهتمام لحال الحزن والفقر والمديونية. هو يغامر ويقامر، في حين عائدات الربح لشخصه وعشيرته أما الخسارة فيسددها المواطن”.

وأضاف: “الشرق والغرب بات ينظر للبنان كدولة مارقة. من نام مرتاحاً بعد انفجار مرفأ بيروت لا تتأملوا منه الخير، فالشح فيه باق”.

يذكر ان لبنان يمرّ بأزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية ووجودية في ظل ارتفاع سعر شرف الدولار في السوق السوداء وتعنت المسؤولين بعدم تشكيل الحكومة والاستمرار بابتزاز المواطنين في قطع عنهم الكهرباء والمياه والمواد الغذائية حتى باتت منازل اللبنانيين مخزناً لتخزين المال والمواد الغذائية والمازوت والبنزين وغيرها.

أما عن ملف تفجير مرفأ بيروت، لقد مرّ على هذه النكبة أشهر عدّة ولم يتم توقيف أحد من المسؤولين، فبعدها فجروا العاصمة بكاملها، وقتلوا أكثر من 200 ضحية وجرح أكثر من 3000 شخص، لا يزال الملف مدفوناً والمعلومات شبه معدومة.