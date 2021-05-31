الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محفوض: من نام مرتاحاً بعد انفجار المرفأ لا تتأملوا منه الخير

31 - مايو - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر “تويتر” قائلاً: “إن طاقم الحكم لا يزال يتلاعب بمصير اللبنانيين فهو لا يعير أي اهتمام لحال الحزن والفقر والمديونية. هو يغامر ويقامر، في حين عائدات الربح لشخصه وعشيرته أما الخسارة فيسددها المواطن”.

وأضاف: “الشرق والغرب بات ينظر للبنان كدولة مارقة. من نام مرتاحاً بعد انفجار مرفأ بيروت لا تتأملوا منه الخير، فالشح فيه باق”.

يذكر ان لبنان يمرّ بأزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية ووجودية في ظل ارتفاع سعر شرف الدولار في السوق السوداء وتعنت المسؤولين بعدم تشكيل الحكومة والاستمرار بابتزاز المواطنين في قطع عنهم الكهرباء والمياه والمواد الغذائية حتى باتت منازل اللبنانيين مخزناً لتخزين المال والمواد الغذائية والمازوت والبنزين وغيرها.

أما عن ملف تفجير مرفأ بيروت، لقد مرّ على هذه النكبة أشهر عدّة ولم يتم توقيف أحد من المسؤولين، فبعدها فجروا العاصمة بكاملها، وقتلوا أكثر من 200 ضحية وجرح أكثر من 3000 شخص، لا يزال الملف مدفوناً والمعلومات شبه معدومة.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    الإصابات ترتفع مجدّدًا.. دعوات لتلقّي لقاحات كورونا بسرعة
    الادوية في خطر
    نقابة مصانع الأدوية في لبنان زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة
    نواف سلام
    نواف سلام: همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن