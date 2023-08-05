محفوض: نأمل عدم تدفيعنا ضريبة دم جديدة كالمعتاد

أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، الى أن “تحذير بعض السفارات الخليجية من الأوضاع في لبنان يعود الى التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة، وهذا إجراء روتيني”.

وقال في تصريح: “الخطير هو في معلومات عن إمكانية إنتقال الأحداث الى خارج المخيم في توقيت مريب يحمل في جعبته تسخين محتمل على أكثر من محور نأمل عدم تدفيعنا ضريبة دم جديدة كالمعتاد”.

وجاء كلام محفوض بعد طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في ‫لبنان‬ الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.

وكانت قد حذّرت السفارة السعودية في لبنان رعاياها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وطالبت في بيان رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

ومن جهة أخرى طالبت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية مواطنيها المتواجدين في لبنان بإلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.