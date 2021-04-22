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محفوض: نشهد اليوم على سقوط آخر ما تبقى من معالم الجمهورية

22 - أبريل - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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غرّد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على حسابه عبر “تويتر”، كاتبا: “الأسلوب الغوغائي المعتمد بتدمير المؤسسات الخاصة بعد سقوط مؤسسات الدولة أمام ميليشيا تتلطّى خلف شرعية منتقصة.. مشهدية إنتحار حصلت في أواخر الثمانينات أفرزت إختلالًا ها هي تتكرر لكن بعدّة شغل جديدة والنتيجة سقوط النظام الديمقراطي.. نشهد اليوم على سقوط آخر ما تبقى من معالم الجمهورية”.

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