محفوض: نصر الله مُصرّ على توريطنا بحروب عبثية.. وليتذكّر "لو كنت أعلم"

اعتبر رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أنّ الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، “مصرّ على توريطنا بحروب عبثية وليتذكر عبارته الشهيرة لو كنت أعلم”.

وقال محفوض: “السيد حسن نصر الله يعتبر أيّ حدث أمني يحصل في لبنان من مسؤوليته الردّ عليه من دون تردد، وعليه يكون نصر الله أسقط ثلاثيته الخشبية الجيش والشعب والمقاومة، فالرجل لا يقيم أي اعتبار لمؤسسات الدولة ومنها الجيش ويضرب عرض الحائط إرادة الشعب، وهو مصرّ على توريطنا بحروب عبثية، وليتذكر لو كنت أعلم”.

وتابع محفوض: “إصرار حسن نصر الله على لغة الحروب والاستفزاز وتبنيه لقضايا المنطقة وبلغة الحاكم الآمر الناهي، يكرس هيمنة جمهوريته مع جمهور بات بمعظمه مشاريع هجرة، ومن بقي هنا يعاني الجوع والبطالة والإفلاس، وبسبب هذه الجماعة بات لبنان ساحة مستباحة في خدمة إيران عبر تشغيلها لميليشيا تسمى حزب الله”.