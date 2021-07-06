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محفوض: "هالفئة صارت لعنة الوطن"

6 - يوليو - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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غرّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر “تويتر”، قائلاً: “بالنكايات ما رح تبنوا دولة وبالحسابات الضيقة رح تخسروا كل ما تبقّى من مقومات الوحود والقصاص مستمر خارجيا طالما ما عم تفهموا إنو حكم ميليشيا حزب الله أدّى لتحويل لبنان لأسوأ من وضعية اليمن وغزّة والمسؤولية الأكبر تقع على موارنة كرمال الكرسي خربوا الجمهورية هالفئة صارت لعنة الوطن”.

فأزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه.

أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.

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