الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محفوض: هكذا حصل مخطط تدمير لبنان

30 - أبريل - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

A A A
طباعة المقال

قال رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، “هكذا حصل مخطط تدمير لبنان وإنهيار الجمهورية اللبنانية عبر عقل جهنمي لتدمير البنية اللبنانية وقوامه أربع موبقات: الغشّ، الزعبرة، الواسطة، المحسوبية…. وهذه كانت كفيلة بانهيار الحلم اللبناني وما لم يحققوه بالحرب والمدفع والاحتلالات نجحوا فيه عبر ضرب مستوى التعليم وتفشي الزعبرة”.

وتابع عبر “تويتر”، “هكذا بات المريض يموت على يد طبيب نال شهادته بدون إستحقاق… وتنهار الأبنية لأن مهندسها نجح بالزعبرة.. والدولة تصبح عاجزة ويخسر الناس مدخراتهم لأن المدقق المالي غشاش… وتضيع العدالة على يد قاض دخل السلك بالواسطة… ومعلّم المدرسة الفاشل دخل التعليم بتوصية من زعيمه فحتما سيتفشى الجهل”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حادث السير في منطقة الضنية
بالفيديو والصور.. ضحية جديدة لحوادث السير في الضنية
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية
النائب ميشال دويهي
ميشال دويهي: عهد ميشال عون من أسوأ العهود في تاريخ لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي