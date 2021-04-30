قال رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، “هكذا حصل مخطط تدمير لبنان وإنهيار الجمهورية اللبنانية عبر عقل جهنمي لتدمير البنية اللبنانية وقوامه أربع موبقات: الغشّ، الزعبرة، الواسطة، المحسوبية…. وهذه كانت كفيلة بانهيار الحلم اللبناني وما لم يحققوه بالحرب والمدفع والاحتلالات نجحوا فيه عبر ضرب مستوى التعليم وتفشي الزعبرة”.

وتابع عبر “تويتر”، “هكذا بات المريض يموت على يد طبيب نال شهادته بدون إستحقاق… وتنهار الأبنية لأن مهندسها نجح بالزعبرة.. والدولة تصبح عاجزة ويخسر الناس مدخراتهم لأن المدقق المالي غشاش… وتضيع العدالة على يد قاض دخل السلك بالواسطة… ومعلّم المدرسة الفاشل دخل التعليم بتوصية من زعيمه فحتما سيتفشى الجهل”.