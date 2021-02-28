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محفوض يرد على قبلان: الخيانة تكون بحمل مجموعة سلاح خارج الشرعية

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 3:29 مساءً
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أن “الخيانة تكون بحمل مجموعة سلاح خارج الشرعية وعبر تشكيل ميليشيا وتلقّي الاوامر من دولة خارجية والخيانة هي بتقاضي المال من هذه الدولة”.

محفوض وفي رده على الشيخ احمد قبلان، قال: “تصحيحا لكلام ‫الشيخ أحمد قبلان‬ على إعتباره أن “الحياد في زمن الاحتلال الاسرائيلي” وداعش خيانة” الخيانة يا فضيلة الشيخ أن تحمل مجموعة سلاحا خارج إطار الشرعية “.وأن تشكّل ميليشيا “.وأن تأتمر بدولة خارجية وأن تتقاضى منها المال.. الخيانة يا شيخ أن تفاوض وتقايض وتقوم بتهريب عناصر داعش”.

وأضاف محفوض: “الخيانة يا شيخ أن تقيم دويلة على أنقاض ما تبقى من دولة هشّمتها ميليشيا دينية.. الخيانة أن ترسل شباب لبناني للقتال خارج الحدود.. والخيانة أن تدّعي مقاومة مزعومة انتهت صلاحياتها منذ عقدين ونيف… الخيانة بخطف الدولة وإفقار الناس حتى بات ‫لبنان‬ جزيرة معزولة بفضل مقاومتكم الوهمية

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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