الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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محفوض يُحذّر: لحلّ هذه المشكلات وإلّا.. لن نستكمل العام الدراسيّ!

منذ دقيقة واحدة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض

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شدّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، على ضرورة إكمال العام الدراسي بأقلّ خسائر ممكنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ ذلك يلزمه مقوّمات الحد الأدنى للحياة، سائلًا “لماذا يتمّ ضرب وحدة التشريع؟”، وانتقد التفرقة بين رواتب معلمي المدارس الرسمية والمدارس الخاصة.

محفوض لفت خلال مؤتمر صحافيّ، إلى أنّه في ظلّ هذا الوضع، بات هناك خطورة على العام الدراسي. وتطرّق أيضًا إلى معاشات الأساتذة المتقاعدين التي لا يمكن أن تكفيهم في سدّ احتياجاتهم بعد أن خدموا القطاع التعليمي لأكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أنّ بعض المصارف أيضًا تمتنع عن إعطاء هذه الرواتب للأساتذة، بحجة عدم توفّر المبالغ “كاش”.

هذا وحذّر محفوض من أنّه في حال لم تُحلّ مشكلات المعلمين في المدارس الخاصة وتُلبّى مطالبهم، فإنّهم سيكونون في حُلّ من العهد الذي قطعوه باستكمال العام الدراسي في ظلّ كلّ هذه العثرات والمصاعب.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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