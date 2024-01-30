محفوض يُقدّم شكوى ضدّ مهاجمي الراعي: وضع إصبعه على نقطة وجع الجنوب

عقد رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض مؤتمرًا صحافياً تناول فيه الحملة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأعلن عن تفاصيل المراجعة القضائية التي قام بها الحزب لملاحقة المتورطين في الحملة على الراعي.

وقال محفوض: يخطئ من يعتقد بأن الهجوم على البطريرك الراعي هو استهداف للموقع الماروني أو المسيحي، على العكس يستهدفون الراعي لموقعيته ولمواقفه الوطنية وسيد بكركي في كل حال يهاجَم مسيحيًا لكنه يواجه لبنانيًا ووطنيًا”

محفوض اعتبر أنّ “البطريرك وضع إصبعه على نقطة وجع الجنوب.. الوجع الحقيقي الوجع الوطني، لا سيما لجهة رفع صوته حيال مصادرة قرار الدولة وقرار اللبنانيين”.

وختم: “إنفعالكم مجرد جماعة فلتانة تستغل صفحاتها الإلكترونية للتعرّض لمن يواجهها بالحقيقة.. وإياكم أن تتبرأوا من أصحاب تلك الصفحات المليئة بالشتائم والهبوط، لأن هكذا لغة لا يمكن إلا أن تصدر عن غرف عمليات تُدار من عقول مريضة مشهود لها بثقافة الإهانات والتجريح والتطاول.. ضبّوا هذه الألسنة واردعوهم ولا تستخفوا بالناس الذين لا يؤيدونكم فأنتم تلعبون بالنار ونواياكم معروفة الأفضل أن يخرج منكم من يعيدكم إلى الرشد اللبناني الوطني ليعقلن جماهيركم ويضبّهم عن إهانة كبار القوم”.

وأعلن محفوض أنّ “اليوم تقدم حزب حركة التغيير من خلال محامين وعدد من أعضاء المجلس بشكوى جزائية ضدّ كل من تعرّض للبطريرك الراعي ومن خوّنه ونعته بالعمالة واتخذ حزبنا صفة الادعاء الشخصي بحق المتورطين وطالبنا بإنزال العقوبات التي ينص عليها القانون”.