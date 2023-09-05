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"روحوا اغلوا حواركم واشربوا زوماته".. محفوض: الحوار مع الحزب مفخّخ

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 1:49 مساءً
ايلي محفوض

ايلي محفوض

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كتب رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر حسابه على منصة “X”: “لنتذكر أن ميليشيا حزب الله بعدما وافقت على إعلان بعبدا عادت وتراجعت عنه”..

وأضاف: “إنها مجرد منظمة مسلحة لا تقيم أي اعتبار لأية عهود وعقود وعليه فإن الحوار معها بدون أية ضمانات موثوقة سيكون مفخخًا حتى تواقيعهم تنتهي بعبارة “روحوا اغلوا حواركم واشربوا زوماته”.

وختم محفوض: “حذار من خديعة أبو موسى الاشعري”.

وكان قد أعلن محفوض خلال مؤتمر عقدته الجبهة السيادية من أجل لبنان بأنه وعدد من أعضاء الجبهة تقدموا بإخبار قضائي أمام النيابة العامة العسكرية في بيروت حول موضوع تهريب الأسلحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال: “هذه المرة مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت المطار الشرعي الوحيد المعتمد لبنانيا ودوليا مع إستشراس لمنع تشغيل أي مطار آخر وعليه هل صحيح أن ميليشيا حزب الله تسيطر على المطار؟ وإن صحّت المعلومات فهذا يستتبع معالجة سريعة من قبل ما تبقى من دولة وإنني أذكرّكم بخلفيات أحداث 7 ايار2008 ودور الميليشيا بخرق أمن المطار وإحكام مراقبتها عليه. تحرّكنا اليوم يأتي على خلفية تقرير تمّ بثّه عبر قناة العربية-الحدث هو الأخطر من حيث المعلومات الواردة فيه لناحية الكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر المطار”.

 

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