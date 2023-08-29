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محفوض ينبّه: مشاكل القطاع التربوي لا تُحصى

منذ 49 دقيقة
نعمة محفوض

نعمة محفوض

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أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، إلى أن “المسؤولين يتهربون من مهامهم في إدارة البلد، ومئات المدارس لا تدفع لصندوق التعويضات وترفض تقديم براءة الذمة في أول كل عام دراسي”.

ورأى محفوض، في حديث إذاعي عبر “صوت لبنان”، أن “المشاكل في القطاع التعليمي لا تُحصى، من قيمة الرواتب، إلى تسديدها من قبل المصارف، إلى أموال التقاعد، والتعويضات بموجب الشيكات، ضمن منظومة متآمرة”، منبّهًا من “التداعيات على القطاع التربوي وضرب التربية في البلد”.

وشدد على “ضرورة تشريع الدولار والذهاب إلى إقرار سلسلة جديدة أو الذهاب لدفع الـ 6% بالدولار لصندوق التقاعد”، داعيًا إلى “إقرار القانون المعجّل المُكرر القاضي بدعم صندوق التقاعد لمضاعفة الراتب في أول جلسة لمجلس النواب وأول هيئة عامة”.

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