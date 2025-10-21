محفوظ: بوتين وترامب حليفان في الخفاء والأسد ضحية التردد بين موسكو وطهران

أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيانٍ له إلى أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يجسّدان في سلوكهما السياسي مبادئ المدرسة الميكيافيلية التي دعا إليها نيقولا مكيافيللي في كتابه “الأمير”، حيث يجب على الحاكم أن يكون “ذئباً وحملاً في آنٍ معاً”.

وقال محفوظ إن ترامب يتميز بصراحته وجرأته في اتخاذ القرارات، فيما يمتاز بوتين بالغموض والحسم، وهو ما يعكس خلفيته الاستخبارية. وأضاف أن ما لا يعلمه كثيرون هو أن بين الرئيسين حلفاً غير معلن وصداقة متينة، قد يكون لزوجة ترامب ميلانيا ذات الأصل السلوفاني دور فيها، مؤكداً أن من يراهن على خلاف بين ترامب وبوتين في الملفات الأوكرانية أو السورية “يخطئ التقدير”.

وأوضح محفوظ أن تقاطع المصالح بين الزعيمين يفسر مواقفهما من أوكرانيا وسوريا، ومنها امتناع ترامب عن تزويد كييف بصواريخ “توماهوك”، وتوسيع بوتين لدوره في الساحة السورية، تمهيداً لتقاسم النفوذ لاحقاً.

وتابع محفوظ قائلاً إن الرئيس السوري بشار الأسد، بخلاف والده الراحل حافظ الأسد، لم يتبع نهجاً حاسماً في موازنة النفوذين الروسي والإيراني، ما جعله عرضة لتقلباتهما وأدى إلى انهيار سوريا السريع. واعتبر أن موسكو وطهران، ومعهما إسرائيل وتركيا، تعاملت مع الأزمة السورية وفق مصالحها البحتة، فيما تترقب واشنطن الاستثمار في إعادة الإعمار والثروات الطبيعية مستقبلاً.

وأضاف أن على لبنان أن يقرأ جيداً التحولات الكبرى في المنطقة، خصوصاً بعد أن تحولت سوريا من حلقة وصل إلى عامل فصل، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسة اللبنانية، وتقليص الخسائر على المستويات كافة، واستثمار التغيرات الإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية.

ورأى محفوظ أن على اللبنانيين تغليب منطق التفاهمات الداخلية وترك القرار السياسي للرؤساء الثلاثة — جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام — من أجل مواجهة الاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن “معادلة الذئب والحمل اللبنانية” ممكنة متى امتلكت الدولة قرارها.

وختم محفوظ بأن ترامب يبدو “ملك الملوك” في الخارج رغم المعارضة الداخلية التي يواجهها، فيما بوتين “إمبراطور روسي” يحاول إعادة أمجاد بلاده عبر بوابة دمشق، متوقعاً أن يلعب السفير الأميركي الجديد في لبنان، ميشال عيسى، دوراً محورياً في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بفضل تفويض واسع من ترامب وموقفه الإيجابي من لبنان.