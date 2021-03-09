محفوظ: على أهل السلطة أن يأخذوا كلام قائد الجيش في الاعتبار

اعتبر منسق اللقاء التشاوري للمحافظات عبد الهادي محفوظ، في تصريح أدلى به اثر اجتماع للقاء تدارس فيه موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون، أن “ما أدلى به قائد الجيش عن الواقع المعيشي للضباط والجنود بسبب تلازم الأزمات وارتفاع سعر الدولار وتراجع العملة اللبنانية وسوء الأوضاع المعيشية هو واقع جميع اللبنانيين ما عدا المستفيدين من الفساد السياسي والمالي”.

واكد ان موقف قائد الجيش “رسالة لما يمكن أن يؤول إليه الوضع من أخطار على مستقبل لبنان ووحدته”. ورأى “ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية والضغط على الطبقة السياسية بمجملها لتسريع تشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات الضرورية وتقديم التنازلات المتبادلة وحماية العملة الوطنية والإلتزام بالتحقيق الجنائي ومواجهة الفساد”.

وشدد على “الحراك الشعبي السلمي وإبعاده عن الطوائفية السياسية والتركيز على المطالب الشعبية واستبعاد الشعارات السياسية التي تعكس الإشتباك السياسي والطوائفي بين أطراف السلطة”، داعيا إلى “العمل الجاد لتكوين الحاملة الإجتماعية للتغيير الحقيقي”. كما دعا “النخب الفكرية إلى الإنخراط في الحراك الشعبي السلمي لتكوين الأدوات الضاغطة خارج الحسابات الطائفية”.

ولفت أهل السلطة من أن “الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمالي السياسي سيدفع جميع العاملين في القطاع العام من مدراء عامين ورؤساء مصالح وموظفين ورجال أمن ليكونوا جزءا فاعلا من الحراك الشعبي. ولذلك على أهل السلطة أن يأخذوا كلام قائد الجيش في الإعتبار قبل فوات الأوان”.