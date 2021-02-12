محفوظ عن قطع الكابلات في الضاحية: حزب الله نفى ان يكون هو وراءه

علق رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في تصريح حول قطع “الكابلات” بالامس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال:

” ما قرأته في الصحف يوحي، ان هناك قرارا من “حزب الله” بقطع “الكابلات”. لقد استوضحت الحزب حول هذه المسألة فنفى ان يكون هو وراء قطع البث عن mtv وان هناك جهات محلية كانت مستاءة من الحملات على حزب الله و لذلك لجأت الى اتخاذ هذا الموقف وان الحزب لم يتدخل في هذا الموضوع وما حصل قرار فردي من بعض أصحاب “الكابلات”.

ولفت محفوظ الى “أن لا صوت للمجلس عند أصحاب “الكابلات”، فهي لا تخضع الى ترخيص، وبالتالي مسؤولية التعامل معهم تعود للحكومة والدولة والقضاء. وانا من الذين يرغبون ان تكون كل المؤسسات المرئية متاحة على كل “الكابلات”، وقال:”ان هذه المسألة تحتاج الى علاج فعلي من جانب الدولة في كيفية التعاطي مع “الكابلات” وفي الحقوق المترتبة لها وفي الواجبات التي يجب على الدولة ان تلزمها تجنبا للوقوع في اعلام أحادي الجانب في كل منطقة وفقا للتأثيرات الطائفية والسياسية، اذ ينبغي على الاعلام ان يشدد على المشترك وان يعتمد معايير الشفافية وصحة المعلومة ودقتها وتجنب كل ما يثير النعرات الطائفية او الاخلال بالامن الاجتماعي”.

وشدد محفوظ على “الدور المطلوب من الاعلام بان يكون بناء والا ننجر الى الاشتباكات السياسية العبثية”. وقال:”لا يجوز للمؤسسات الاعلامية كافة ان تتحول الى محاكم وقضاة تتهم وتصدر الاحكام فهذا عمل القضاء ودور الاعلام هو تصويب عمل القضاء وان يكون اعلاما وطنيا”.