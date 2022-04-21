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محفوظ: يدعو الى الترويج لفيديو انتخابي لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة"

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 3:37 مساءً
عبد الهادي محفوظ

عبد الهادي محفوظ

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أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، عن “فيديو مصور لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “من حقي ان انتخب”، صدر عن المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، يلفت نظر المسؤولين إلى الصعوبات التي يواجهها أصحاب الاعاقة معهم في أداء واجب الانتخابات”، لافتاً الى ان “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يأمل من الجهات المشرفة على الانتخابات تسهيل مشاركة اصحاب الاعاقة في الانتخابات، كما يتمنى على الوسائل الإعلامية على اختلافها الترويج للفيديو المصور ونشره على نطاق واسع في هذا السياق بوسع الف موقع الكتروني في لبنان أن يجعل من قضية أصحاب الاعاقة قضية لكل اللبنانيين ولكل المناطق والمكونات”.

هذا وفي وقت سابق قد تم التأكيد من ان “هناك 80 ألف ناخب معوق يحملون بطاقات إعاقة، يضاف إليهم معوّقون في سنّ الاقتراع لا يحملون البطاقات”، بحسب رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس، مؤكده على خوفها من تكرار الصورة “البشعة” التي رسمتها الانتخابات النيابية السابقة لذوي الاحتياجات الخاصة، “اخترعنا شيئاً من لا شيء لنكسر الحواجز التي تعترض حقنا الانتخابي، وفكّرنا بنقل الأقلام إلى الطوابق السفلية كأضعف الإيمان”.

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