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محكمة الاستئناف ترفض دعوى تنحية البيطار وتطلب استئناف التحقيق

7 - ديسمبر - 2021
طارق البيطار

طارق البيطار

صوت بيروت إنترناشونال
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ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتنحيته عن الملف، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية،  وقررت إبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.

وجاء في خلاصة القرار:

١- الرجوع عن القرار المدون على الصفحات ٤ و٥و٦ و٧ من محضر المحاكمة العائد للملف الحالي رقم اساس ٢٠٢١/٦٩ الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره عن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال جميع مفاعيله
٢_ رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
٣_ الزام طالب الرد بدفع غرامة ٨٠٠ الف.
٤_ إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مضمون القرار لمتابعة السير بتحقيقه.

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