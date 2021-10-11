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محكمة التمييز تقرر عدم قبول طلب ردّ بيطار المقدم من المشنوق

11 - أكتوبر - 2021
الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ

الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ

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قررت محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المقدم من النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله.

يذكر أن بيطار لم يحضر إلى مكتبه اليوم، لأسباب عدّة، أبرزها أنه ليس على جدول أعماله جلسات استجواب لشهود أو مدعى عليهم اليوم، والثاني بسبب التظاهرة التي يقيمها ناشطون من المجتمع المدني مؤازرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، وبسبب الإجراءات الأمنية المفروضة.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

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