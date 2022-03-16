محكمة التنفيذ حجزت على أموال وممتلكات فرنسبنك وختمتها بالشمع الأحمر

دخل قرار محكمة التنفيذ في بيروت القاضي بإلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات فرنسبنك، بدءا من فرعه الرئيسي في منطقة الحمرا، وفرعه في بدارو، وصولا الى كافة فروعه الأخرى حيز التطبيق اعتبارا من ظهر اليوم، في خطوة تؤشر إلى اجراءات قاسية ستطال القطاع المصرفي برمته، وتنذر بأزمة تهدد أموال المودعين وحتى رواتب اللبنانيين الموطنة بالمصارف.

وبدأ اعتبار من الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء تطبيق القرار، إذ دخل موظفون من دائرة التنفيذ في بيروت إلى مكاتب مصرف فرنسبنك في الحمراء، وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على جميع موجودات المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.

وجاء هذا الاجراء تنفيذا للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم أمس الثلاثاء في 15 آذار، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً، العائد للمدّعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين.

وقررت المحكمة إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية – ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية، وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة.

وكلفت القاضية عناني دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار، وذلك بعد رد طلب وقف التنفيذ المقدم من المصرف من قبل القاضية رولا عبدالله







