محل حلويات شهير.. مواد "فاسدة" لتحضير الكاتو والبوظة!

ضبطت مصلحة الإقتصاد في الجنوب مخالفتين كبيرتين في بلدة الغازية قبل حصول كارثة صحية، وذلك إثر جولة شاملة نفذها مراقبو المصلحة في البلدة حيث تم العثور في محل حلويات شهير على كمية كبيرة من المواد الأولية المستعملة في تحضير الكاتو والبوظة وهي منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم توفر شروط النظافة.

وفي فرن للخبز والمناقيش، تم ضبط كمية من الأجبان بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر يظهر عليها العفن، إضافة إلى عدم مراعاة شروط النظافة والقواعد العامة لسلامة الغذاء.

وعليه، نظم محضري ضبط بحق المؤسسات المخالفة وحجزب البضاعة المضبوطة، ليصار إلى أخذ موافقة من النيابة العامة بتلفها.