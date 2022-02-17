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محمد الأمين: الغزو الثقافي الايراني بعمل على طمس الهوية والثقافة اللبنانية

17 - فبراير - 2022
محمد الأمين

محمد الأمين

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غرد محمد الأمين نجل العلامة المفتي “علي الامين” ردا على المفتي قبلان عبر حسابه على تويتر:

يحاول الغزو الثقافي الايراني الذي هو أحد وجوه الاحتلال ترك بصمته في التعليم والتربية والإعلام والفن، من خلال الجامعات والمدارس والحوزات، لإلغاء الرابط الوطني للشيعة بوطنهم وصولاً إلى طمس الهوية والثقافة اللبنانية.

 

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