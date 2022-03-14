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محمد الأمين في ذكرى 14 آذار: المطلوب التمسك بمبادئ وتطلّعات الجمهور

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 9:29 مساءً
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مع حلول الذكرى 17 لانتفاضة الأرز في عام 2005، غرد محمد الأمين، نجل العلامة علي الأمين، عبر “تويتر”، قائلا: “في لحظةِ العودةِ إلى ١٤ آذار المطلوبُ التمسكُ بالمبادئِ وتطلّعاتِ الجمهور الذي صنعَ هذا التاريخ”.

وتابع: “بذلكَ يتِمُّ العبورُ إلى الدولةِ، لأنّ محاولةَ العبور إلى الدولةِ سابقاً كانَتْ معَ منْ أسقطها حتى وصلَ إلى احتلالِ قرارِها فسقطَتِ الدولةُ وتراجعَ العابرونَ وبَقِي الجمهور والشهداء”.

وتأتي ذكرى “14 آذار” هذا العام، تزامنا مع أصعب أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ أشهر، وعشية الإستحقاق النيابي المنتظر في 15 أيار المقبل.

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