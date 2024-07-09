محمد الحجار زار رئيس مجلس الإنماء والاعمار.. ماذا على طاولة البحث؟

زار النائب السابق محمد الحجار، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحجار، “البحث في موضوعين:

1- تقدُّم الأعمال في مشروع حفر آبار بسري خصوصاً بعد أن كنت سابقاً قد أعلمت الأستاذ الجسر ببدء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحضير دفتر شروط جرّ مياه الآبار إلى بسابا. وقد أفادني رئيس المجلس بأن المجلس إتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسريع العمل في المشروع.

2- مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم وسعيي لتأمين تمويل تنفيذ المرحلة الثانية منه. ولقد أفادني رئيس المجلس أن العقد الذي كان موقعا مع المتعهد القديم قد إنتهى بإنتهاء المرحلة الأولى من المشروع، والتي كانت إلزامية، بينما المرحلة الثانية كانت إختيارية option ومشروطة بتأمين التمويل اللازم لها، وبالتالي ليس لدى مجلس الإنماء والإعمار مانع من قيام متعهد جديد يتعاقد مع أية جهة توافق عليها الوزارة المعنية لإستكمال الأشغال في حال توفر التمويل المطلوب”.