محمد الحوت رئيساً لمجلس إدارة الـ”ميدل إيست” لولاية جديدة

جددت الجمعية العمومية لمساهمي شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية لأعضاء مجلس الادارة الحاليين انتخابهم لمدة 3 سنوات، وهم: محمد الحوت، مروان صالحة، ميشال تويني، سامي متى وفؤاد فواز.

وبعد انعقاد الجمعية، التأم مجلس الادارة الذي أعاد انتخاب محمد عبد الرحمن الحوت رئيساً ومديراً عاماً للشركة.

في السياق، شكر رئيس مجلس الادارة باسمه واسم أعضاء المجلس المساهمين وبصورة خاصة المساهم الاكبر مصرف لبنان على الدعم والثقة اللذين أولاهما للشركة ولمجلس إدارتها.

كما نوه بجهود جميع العاملين في الشركة من طيارين ومضيفين ومهندسين وتقنين وموظفين وعمال الذين ساهموا بكل إخلاص في تحقيق هذه النتائج الايجابية في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان وقطاع الطيران.

وعقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، اجتماعاً في مركز الادارة العامة للشركة بتاريخ 4 كانون الثاني 2022 بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن مصرف لبنان وعن شركتي Deloitte & Touche وErnst & Young للتدقيق المالي بالإضافة الى عدد من المساهمين.

وخلال الاجتماع تم التصديق على حسابات الشركة العائدة للأعوام 2011 لغاية 2020 والتي تخطى مجموع أرباحها الصافية 700 مليون دولار أميركي.

كما جرت المصادقة على توزيع أنصبة الارباح عن الأعوام 2011 لغاية 2018 بقيمة 55 مليون دولار سنوياً أي ما مجموعه 440 مليون دولار أميركي، كما تقرر عدم توزيع أرباح عن العامين 2019 و2020.