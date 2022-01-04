الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 4 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد الحوت رئيساً لمجلس إدارة الـ”ميدل إيست” لولاية جديدة

منذ 4 ساعات
رئيس مجلس إدارة "​الميدل إيست​" ​محمد الحوت

رئيس مجلس إدارة "​الميدل إيست​" ​محمد الحوت

A A A
طباعة المقال

جددت الجمعية العمومية لمساهمي شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية لأعضاء مجلس الادارة الحاليين انتخابهم لمدة 3 سنوات، وهم: محمد الحوت، مروان صالحة، ميشال تويني، سامي متى وفؤاد فواز.

وبعد انعقاد الجمعية، التأم مجلس الادارة الذي أعاد انتخاب محمد عبد الرحمن الحوت رئيساً ومديراً عاماً للشركة.

في السياق، شكر رئيس مجلس الادارة باسمه واسم أعضاء المجلس المساهمين وبصورة خاصة المساهم الاكبر مصرف لبنان على الدعم والثقة اللذين أولاهما للشركة ولمجلس إدارتها.

كما نوه بجهود جميع العاملين في الشركة من طيارين ومضيفين ومهندسين وتقنين وموظفين وعمال الذين ساهموا بكل إخلاص في تحقيق هذه النتائج الايجابية في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان وقطاع الطيران.

وعقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، اجتماعاً في مركز الادارة العامة للشركة بتاريخ 4 كانون الثاني 2022 بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن مصرف لبنان وعن شركتي Deloitte & Touche وErnst & Young للتدقيق المالي بالإضافة الى عدد من المساهمين.

وخلال الاجتماع تم التصديق على حسابات الشركة العائدة للأعوام 2011 لغاية 2020 والتي تخطى مجموع أرباحها الصافية 700 مليون دولار أميركي.

كما جرت المصادقة على توزيع أنصبة الارباح عن الأعوام 2011 لغاية 2018 بقيمة 55 مليون دولار سنوياً أي ما مجموعه 440 مليون دولار أميركي، كما تقرر عدم توزيع أرباح عن العامين 2019 و2020.

    المزيد من أخبار لبنان

    عملية سطو مسلح (تعبيرية)
    “كما في الأفلام”.. عملية سطو جنوب لبنان على مبلغ “ملياري ليرة لبنانية”!!
    تزايد حالات كورونا في لبنان بشكل كبير
    إصابات كورونا في لبنان تتجاوز حاجز الـ”5000″.. إليكم التفاصيل
    عناصر من قوى الأمن
    مداهمة فندق في “أدما” وتوقيف شبكة خطيرة لأعمال “الدعارة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
    الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ نصر الله: يا كاذب العصر
    ألم الرقبة
    تحذير طبي.. ألم الرقبة قد يدل على أمراض خطيرة!!
    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    ميقاتي يشن هجوماً على نصر الله.. “بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين”