محمد جواد خليفة: إذا كنا نراهن في الصحة سياسيًا فنحن مخطئون

اعتبر وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة أن “الناس ليست واعية بعد على الانهيار الاقتصادي وأننا فقدنا 250% من قيمة عملتنا خلال سنة، والنمو في البلد 0.1% والقطاع الصحي لا يحله دعم 100 و200 مليون دولار من مصرف لبنان”.

ورأى، في حديث للـ”mtv”، أن “الحل ببناء النظام الاقتصادي الحر من جديد، والاقتصاد الذي كان قائمًا عليه لبنان انهارت مقوماته”، لافتًا إلى أن “تشكيل الحكومة لن يسهّل الوضع أكثر”.

وأضاف: “حتى لو انتشرت كورونا فالمستشفيات ملزمة على استقبال حاملي الفيروس، ولكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على استقبال الحالات غير كورونا. وحتى لو وجدنا لقاحًا فمدة اندماج لقاح كورونا في المجتمع تتطلب السنة ونصف السنة، والمطلوب فيما بعد تغيير الاستراتجية”.

وأردف: “الموضوع مادي بحت والوصفة الطبية لو طُبقت، كما أقريتها سابقًا، لوفّرت ما نعيشه من هدر في الأدوية ولم نكن قد وصلنا إلى الأزمة في قطاع الأدوية”.

وختم: “إذا كنا نراهن في الصحة سياسيًا فنحن مخطئون”.