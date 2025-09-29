محمد رعد: محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع!

رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في كلمة في الاحتفال التكريمي للشهيدين القائدين علي كركي وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، “إن المخطط العدواني اليوم يتوجه إلى لبنان والمنطقة بهدف التطاول على هذه المقاومة والقضاء عليها وإحباط شعبها ومحاصرته ماليا وسياسيا وإعماريا وإعلاميا، وشن الحملات المغرضة والمشبوهة لشيطنتها، والترويج لمقولة أن خلاص ‏اللبنانيين والعرب يكمن في الاستجابة لشروط العدو وبدعم من الأميركيين، والذهاب إلى مصالحة مع إسرائيل والاعتراف ‏بشرعية احتلالها للقدس وفلسطين، وتطبيع العلاقات معها، وتقديم ذلك كله على أنه من متطلبات «الواقعية التي تستدعي ‏الرضا بالخضوع للعدو والتخلي عن قدرات المواجهة والتعايش مع سياساته”.

أضاف رعد :”إن هذا هو مقصد المتساقطين المهزومين من سياساتهم التي يحاولون تمريرها جرعة جرعة، متوهمين أن شعوبنا غافلة عما يحاك ضدها أو يتآمر عليها. لكن محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع لإرادة العدو أو للمتعاملين معه من المهزومين ‏أمام عدوانه”.

ولفت الى “أن مقاومة حزب الله التي يقودها نهج السيد حسن نصر الله ونماذج قيادتها الميدانية من أمثال أبي الفضل كركي والحاج ابراهيم ورفاقهما ، لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات”.

وختم النائب رعد: نجدد للقادة الشهداء والمجاهدين، ولشعبنا الأبي الوفي المضحي، التزامنا بالعهد: العهد باق نواصل المقاومة دفاعا عن ‏وطننا وشعبنا وهويتنا وحقوقنا ومصالحنا، وإرضاء لجلال عز شأننا”.