محمد فهمي استقبل المنتدى الثقافي والاجتماعي للعشائر العربية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من “المنتدى الثقافي والاجتماعي للعشائر العربية” في لبنان ضم كلا من الشيخ محمد الابراهيم والشيخ سمير الابراهيم والشيخ محمد غصن وامين سر المنتدى عدنان مطر.

استهل اللقاء رئيس المنتدى الشيخ طلال الضاهر مقدما التهنئة لوزير الداخلية لمناسبه العيد 160 لقوى الأمن الداخلي، مشددا على “الدور الوطني والوسطي لمعاليه والدور المهم الذي تلعبه وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن خصوصا في هذا الظرف الدقيق”.

كما كانت مناسبة لشكر الوزير فهمي لوقوفه الى جانب العشائر العربية والمنتدى الثقافي الذي يضم كوكبة من مثقفي وشيوخ العشائر العربية المنتشرة على مسافة الوطن من شماله الى جنوبه إلى بقاعه وجبله خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الذي نمر بها .

كما قدم الوفد، بإسم المنتدى الثقافي درعا تذكارية تكريما للوزير و تقديرا لعطاءاته وجهوده المبذولة لحفظ وصون أمن لبنان، متمنين له “دوام السداد والصحة والتوفيق في مسيرته المشرفة”.