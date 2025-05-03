محمود قماطي يصعّد مجدداً: سلاحنا باقٍ ولن نتنازل عنه مهما ضغطوا!

رأى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أن “الجيش الإسرائيلي فشل برسم شرق أوسط جديد بسبب الصمود الأسطوري الشجاع على الحدود، والحفاظ على قوة لبنان باستراتيجية ثلاثية وقد قدمنا أعز قياداتنا وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصرالله، فهم يريدون سحب سلاح المقاومة بدون ثمن، وهذا لا يعني أننا نريد سحبه بثمن، فهم لا يزالون يخشون سلاح المقاومة ويهددون بالإعمار ربطًا بتسليم السلاح وكل ذلك كلام فارغ”.

وأضاف قماطي خلال مهرجان أقيم في قاعة الجوهرة في الطيبة بعلبك: “نسمع وعودا ولا نرى حبة قمح تدخل الى لبنان أو الى غزة، ويقولون سلموا سلاحكم يأتيكم الكرم الدولي، كلها اكاذيب وابتزاز، اما سلاح المقاومة سواء في غزة او في لبنان ليس بأي ثمن وسلاحنا باقٍ لن نتنازل عنه مهما بالغوا او ضغطوا، لان هذا السلاح قوة للبنان وفلسطين لن نسلم وطننا الى مؤامرات مستمرة ،والمنطق الذي يدعونا للتمسك بالسلاح هو منطق وطني صادق لا علاقة له بالمفاوضات الأميركية الايرانية او الدول الخمس او اي مسار وطني ،انه منطق وطني صاف نتطلع الى الاخطار ونتساءل من يحمي لبنان امام هذه الاخطار”.