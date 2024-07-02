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محمية حرج إهدن تختتم موسم الزيارات المدرسية

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2024 9:53 صباحًا
محمية حرج اهدن - موسم الزيارات المدرسية للتلاميذ

محمية حرج اهدن - موسم الزيارات المدرسية للتلاميذ

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اختتمت إدارة محمية حرج إهدن موسم الزيارات المدرسية للتلاميذ من مختلف المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية في جميع مناطق لبنان خلال أشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران.

وأشارت مديرة محمية حرج إهدن، سندرا كوسا سابا، إلى أن “الرحلات المدرسية التي تنوعت على مراحل مختلفة من الابتدائية إلى الثانوية، جاءت عقب سلسلة محاضرات قدمتها في المدارس منذ اليوم الوطني للمحميات”.

ولفتت إلى أنها بالتعاون مع إدارات بعض المدارس جعلت من الرحلات مادة تعريفية ودرساً بحثياً تطبيقياً في مادة العلوم الطبيعية. كما أشارت إلى أن رسم الدخول لهذه الرحلات ما زال متواضعاً، وأن الرحلات المدرسية تواصلت أربعة أشهر بين فصل الربيع وبداية فصل الصيف.

أما المدارس التي خصصت يوماً للمشي في أرجاء غابات المحمية والتعرف على ثرواتها ومشتلها ودورها وطريقة الغرس والري وإعداد الدراسات، فهي: معهد دو لاسال كفرياشيت، ثانوية الراهبات الأنطونيات الخالدية، وليسيه ألفونس دو لا مارتين.

    المصدر :
  • وكالات

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