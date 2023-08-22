مخابرات الجيش تستمع لـ "شهود الكحالة".. ما آخر تطورات الملف؟

في آخر تطورات ملف حادثة الكحالة، استمعت مخابرات الجيش في اليرزة، إلى إفادات 4 شبان من الكحالة بصفة شهود، برفقة فريق من المحامين، وتم تركهم بسند إقامة بعد مخابرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يأتي ذلك في وقت علّق مسؤول قضائي عبر “النهار” على حادثة الكحالة والتحقيقات الحاصلة، وقال إنّه “في نهاية مطاف التحقيق الجاري في حادث الكحالة، ستسلّم حمولة الشاحنة من الذخيرة إلى “حزب الله” بموجب البيان الوزاري الذي تضمن معادلة جيش شعب مقاومة ووافق عليه جميع الفرقاء السياسيين، تمامًا كما حصل عام 2021 في حاصبيا، عندما صادر مواطنون راجمة صواريخ للحزب ثم أعيدت إليه”.

يشار إلى أنّ شاحنة محمّلة بالسلاح تابعة لـ “حزب الله” سقطت في الكحالة، قبل أسبوعين، فحصلت اشتباكات مسلّحة وقُتل على إثرها شخصان.