الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخابرات الجيش تلقي القبض على شبكة تصنيع وتهريب مخدرات

2 - يوليو - 2021
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

A A A
طباعة المقال

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف افراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها الى دول الخليج.

فاوقفت دورية من المديرية المذكورة المواطن (أ.ل) اثناء نقله حوالى 110 ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك الى بلدة المرج في البقاع الغربي. كما اوقفت في بلدة المرج السوريَين (ع.ع) و (د.م) لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك المواطن (م.ج) الذي كان يتسلّم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل الى الخارج. ودهمت ايضاً في بلدة رياق منزل السوري (م.ع) واوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما اوقفت المواطن (ه.ل) لارتباطه بالشبكة. وفي منطقة عجلتون – كسروان اوقفت دورية أخرى المواطن (ج.ر) لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدساً حربياً ومبلغاً مالياً.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة”.​

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    أموال غير موجودة.. هذا ما كشفه حجار عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون وقّع 3 مراسيم.. ما هي؟
    وزير الاشغال علي حميه
    حميه يتحدث عن مزايدتان عموميتان في المطار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟