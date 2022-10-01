مخابرات الجيش توقف نائبًا سابقًا في المنية!

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان بها بأن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت النائب السابق عثمان علم الدين، لإطلاقه النار من سلاح حربي بتاريخ 29 /9 /2022 في منزله في بلدة المنية خلال الاحتفال بإحدى المناسبات الاجتماعية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

يشار إلى النائب علم الدين ظهر في في مقطع فيديو، تداوله ناشطون على وسائل التواصل، وهو يقوم بإطلاق النار بكثافة من سلاح حربي خلال حفل زفاف.

نائب المنيه السابق "عثمان علم الدين" يحتفل بطريقته الخاصة بـ حفل زفاف صديقة و مرافقة الشخصي فراس البيطار @LebISF @LebarmyOfficial pic.twitter.com/3ZJ3A5Fmxa — Wael (@wael333444) September 30, 2022