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مخاتير النبطية: كفى استهتارًا

منذ ساعتين
النبطية

النبطية

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ناشد مخاتير قضاء النبطية في بيان، المدير العام لوزارة الداخلية العميد الياس خوري بإعطاء توجيهاته وأوامره الى الدوائر المعنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية بـ”ضرورة الإسراع في إنجاز بطاقات الهوية، خصوصاً المتعلقة بالأطفال، بعدما مضى على تقديمهم أكثر من أربعة أشهر، مطالبين بتحرير الملف رقم 4+701، وهو ملف عالق من دون سبب ولم ينجز، سائلين من يتعمّد حصول هذا الإهمال الفاضح واللامسؤول، وعلى من تقع المسؤولية؟ ألا يكفي المواطن ما يُعانيه من ذل وخنوع واستسلام وإهانة ومصائب معيشية واقتصادية؟”.

وختم البيان: “كفى استهتارًا”.

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