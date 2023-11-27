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مخالفات خطيرة في وادي دير قزحيا.. ووزارة الزراعة تتحرّك

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2023 4:41 مساءً
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

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صدر عن وزارة الزراعة ما يلي:

بعد ورود عدة شكاوى حول وجود مخالفات قطع أشجار في منطقة وادي دير قزحيا، توجه فريق من مركز أحراج بنشعي تحت إشراف رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي صونيا الأبيض إلى الموقع المذكور، حيث تم الكشف على الأعمال، وتوقيف رخصة التشحيل الصادرة عن الوزارة لمخالفة شروطها، وجرى تسطير محضر ضبط بحق المخالفين واحالتهم إلى قضاء المختص.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الزراعة اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام البيئي في الشمال ووضعه بالمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، وخلال الاتصال نوه الوزير الحاج حسن بتعاون القضاء في الإسراع ببت الأحكام المرتبطة بقطع الأشجار والتعدي على الثروة الحرجية في لبنان.

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