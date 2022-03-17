الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“مخالفة نسب الأرباح”.. تشميع محلي سوبرماركت ومصادرة مواد في أخرى

منذ 3 ساعات
تشميع محلي سوبرماركت في لبعا ومصادرة مواد في ثالثة

تشميع محلي سوبرماركت في لبعا ومصادرة مواد في ثالثة

A A A
طباعة المقال

جال صباح اليوم الخميس، مراقبو مكتب الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع فريق من الأمن العام جنوبا في عدد من السوبرماركت في بلدات لبعا، عين المير وكفرجرة، في إطار ملاحقتهم المستمرة لمنع التجار من التلاعب بالاسعار من جهة وتأمين استمرارية المواطن بتلبية حاجاته الغذائية.

واسفرت جولة المراقبين في لبعا عن تسطير محضري ضبط بحق سوبرماركت عدد 2 لعدم اعلانهما الاسعار على سلع ومواد معروضة للزبائن، وتم تحرير محضر اخر في حق سوبرماركت في عين المير لمخالفته بيع مادتي الزيت والطحين ضمن نسب الأرباح المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد.

وبعد اطلاع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على محاضر الضبط وبناء لاشارته قام فريق من الأمن العام بتشميع سوبرماركت عدد 2 في لبعا ومصادرة المواد محور المخالفة في عين المير.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الشيخ سامي ابي المنى
شيخ العقل لـ”أهل الحكم”: استعيدوا العلاقات الرائدة مع دول الخليج
وزير الصناعة جورج بوشكيان
“قرار إجازة التصدير”.. توضيح من مكتب وزير الصناعة
وزارة المالية
وفد من سفراء “مجموعة السبع” في وزارة المالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

آثار القصف الروسي في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”
انفجار المرفأ
الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر