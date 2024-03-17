مخاوف أممية من "عسكرة" المخيمات الفلسطينية

كرر غوتيريش تنديده بكل الانتهاكات للسيادة اللبنانية من جانب إسرائيل، مطالباً الأخيرة بـ”وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية”، ندد أيضاً بـ”أي انتهاك لسيادة إسرائيل من لبنان”.

ونبه إلى مضي أكثر من عام على خلو منصب رئاسة الجمهورية، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، داعياً ما سمّاه “لبنان السياسي” إلى “اتخاذ خطوات حازمة نحو انتخاب رئيس لمعالجة القضايا السياسية الضاغطة، والمقتضيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد”.

وفي ظل ما يحصل في قطاع غزة من مجازر يومية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إضافةً للتوتر المتصاعد على الحدود الجنوبية اللبنانية، يشعر المسؤولون الأمميون بـ”قلق بالغ” من “عسكرة” المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويقول غوتيريش إنه “يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبداً المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية”، غداة النداء الذي أطلقته “حماس” في مخيمات اللاجئين في لبنان.