مخاوف الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان تتصاعد.. وتحرك لافت لسفن البنتاغون!

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

نقلت شبكة “NBC” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تنقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

ولفت المسؤولون إلى إن سفينة هجومية وجنودا من مشاة البحرية تحركوا إلى البحر المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك.

وأضافوا أن واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية.

وأعربت واشنطن عن قلقها المتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت “إن بي سي” أن مسؤولين إسرائيليين مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشارت القناة الأميركية إلى أن إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية، وأنها تهدف إلى إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا، وإن تعذر “فالجيش مستعد لاستخدام القوة”.

يشار إلى أن السفارة الأميركية في بيروت كانت قد حذرت مواطنيها مواطنيها من السفر الى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير.

في حين، أوصت السفارة الروسية في بيروت، اليوم الخميس، رعاياها بـ”الامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد”.

كما وجّهت وزارة الخارجية الهولندية، الأربعاء، مواطنيها لمغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.