مخاوف من ارتدادات اجتماع نيويورك محليًا.. لبنان ليس أولويّة!

وصفت مصادر مواكبة ما حصل من تباينات بين أطراف اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي انعقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه “خطير جدًا”، متخوفة من ارتداداته على الساحة المحلية وعلى إمكانية انعقاد الحوار، خصوصًا مع مؤشرات تراجع بعض الشخصيات عن تأييدها للحوار.

وأشارت المصادر لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” إلى أنّ “كل ذلك يؤكد المؤكد أن لبنان ليس من الأولويات في التسوية التي يجري العمل عليها في المنطقة، وأن ما جرى في اجتماع نيويورك إشارة واضحة إلى أن مصالح الدول لا تزال بعيدة عما يتطلبه لبنان، وهذا معناه أن لبنان قد يتعرض إلى انتكاسة اقتصادية وأمنية أخطر بكثير مما مر عليه في السنوات الماضية”.