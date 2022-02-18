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مختارو البقاع الشمالي:خبرُ الاشتباك مع الجيش كاذب وعار من الصحة

18 - فبراير - 2022
البقاع الشمالي
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نفى رئيس “رابطة مخاتير البقاع الشمالي” المختار علي الحاج حسن خبرا تناقلته وسائل التواصل مفاده حصول اشتباك مع الجيش في بلدة شعث.

وقال : “ننفي الخبر الكاذب والعاري من الصحة جملة وتفصيلا، الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتباك مزعوم حصل مع الجيش في بلدة شعث”، مشيرا الى انه “لم يحصل أي اشتباك مع الجيش الذي نكن له كل التقدير والاحترام، وعناصره وضباطه هم أبناؤنا، وكنا وسنبقى الدرع الحصين للجيش وخلفه وإلى جانبه في كل الأمور المصيرية والوطنية”.

وتمنى على جميع المواقع الإلكترونية “عدم نشر هكذا أخبار مضللة تهدف إلى خلق الفتنة وإثارة البلبلة والتوترات الأمنية، لإرباك الجيش والأجهزة الأمنية”.

وختم: “إتقوا الله وأوقفوا التضليل المشبوه، كلنا الجيش اللبناني، وقلوبنا وبيوتنا مفتوحة له وبتصرفه”.

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