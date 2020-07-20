مختبرا PCR هبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن عن تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبري PCR مكتملي التجهيزات كهبة للبنان على أن يسلما لكل من مستشفى الحريري الحكومي الجامعي والمستشفى العسكري، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، إثر اجتماع في مكتب الوزير ضم المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى الرئيس الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض.

وأوضح حسن أن “هذه الهبة تأتي في سياق التعاون بين المؤسسات والإدارات اللبنانية لتحقيق الهدف المثالي في حماية المجتمع من جائحة كورونا سواء في الذروة القصوى في الموجة الأولى أو لاحقا في الموجة الثانية”، معلنا أن “المختبر المقدم لمستشفى الحريري سيرفع قدرته إلى إجراء مئتي (200) فحص يوميا، ويأتي بالتوقيت المناسب مع ارتفاع عدد الإصابات وعدد الزوار الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي وزيادة الفحوصات الميدانية التي تقوم بها وزارة الصحة”.

ونوه وزير الصحة بـ”التعاون البناء”، وقال: “كلنا معا صفا واحدا في أداء الواجب الوطني في حماية المجتمع والوافدين إلى لبنان والإقتصاد اللبناني”.

بدوره، أشار نصولي الى أنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وبمجهود مشكور للسفير اللبناني في فيينا، تم الحصول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مشروع تعاون تقني ممول من الولايات المتحدة الأميركية، على مختبرين متكاملين كهبة للبنان وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته بتخصيص مختبر لمستشفى الحريري الجامعي ومختبر للمستشفى العسكري. كما قدمت الوكالة بالتعاون مع السفارة اللبنانية في فيينا ستة أجهزة PCR مع أربعين ألف فحص، وستصل هذه التجهيزات تباعا وتكون بتصرف وزارة الصحة العامة”.

ولفت إلى أن “هذه التجهيزات دليل على قدرة القطاع العام على العطاء والإنجاز على أكثر من صعيد”.