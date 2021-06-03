مخدرات وأسلحة.. أدرعي يتحدث عن عملية تهريب من لبنان لإسرائيل!

صرح المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن: “قوات الجيش الاسرائيلي أحبطت محاولة تهريب ​أسلحة​ ومخدرات على الحدود اللبنانية، حيث ان استطلاعات الجيش رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى ​إسرائيل​، وتابعت ​القوات​ المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين”.

وكشف أدرعي أنه “خلال عملية الاعتقال تم ضبط على 15 مسدسا و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليوني شيقل”، مشيرا الى أن “الجيش الاسرائيلي يفحص فيما اذا كان ​حزب الله​ قدم ​مساعدة​ لمحاولة التهريب، وتبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب ​المخدرات​ والأسلحة على الحدود اللبنانية”.