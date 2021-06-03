الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخدرات وأسلحة.. أدرعي يتحدث عن عملية تهريب من لبنان لإسرائيل!

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 4:42 مساءً
الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

A A A
طباعة المقال

صرح المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي في تغريدة  عبر حسابه على “تويتر” أن: “قوات الجيش الاسرائيلي أحبطت محاولة تهريب ​أسلحة​ ومخدرات على الحدود اللبنانية، حيث ان استطلاعات الجيش رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى ​إسرائيل​، وتابعت ​القوات​ المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين”.

وكشف أدرعي أنه “خلال عملية الاعتقال تم ضبط على 15 مسدسا و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليوني شيقل”، مشيرا الى أن “الجيش الاسرائيلي يفحص فيما اذا كان ​حزب الله​ قدم ​مساعدة​ لمحاولة التهريب، وتبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب ​المخدرات​ والأسلحة على الحدود اللبنانية”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    لبنان يتصدر قائمة أكثر الشعوب غضبًا في العالم والأقل تعبيراً
    انهيار مبنى في طرابلس
    الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس
    الاساتذة المتعاقدون
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين استنكرت إذلال الأساتذة وموظفي الإدارات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟