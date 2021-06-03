مخدرات وأسلحة.. أدرعي يتحدث عن عملية تهريب من لبنان لإسرائيل!

صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن: “قوات الجيش الاسرائيلي أحبطت محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية، حيث ان استطلاعات الجيش رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل، وتابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين”.
وكشف أدرعي أنه “خلال عملية الاعتقال تم ضبط على 15 مسدسا و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليوني شيقل”، مشيرا الى أن “الجيش الاسرائيلي يفحص فيما اذا كان حزب الله قدم مساعدة لمحاولة التهريب، وتبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية”.