مخدرات وغسيل أموال.. كيف تحولت فنزويلا إلى مصدر تمويل لحزب الله بإشراف إيراني؟

تعتبر الضربة الأميركية التي استهدفت سفينة محملة بالمخدرات في منطقة الكاريبي يوم الثلاثاء أحدث خطوة في حملة أوسع لتفكيك إمبراطورية إيران وحزب الله المتنامية في تجارة المخدرات في فنزويلا، وفق ما نقلته “فوكس نيوز”.

فقد قال مسؤول متقاعد في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، بريان تاونسند، للقناة الأميركية: “كانت هذه ضربة حاسمة ضد الإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات”، وأضاف أن حزب الله يغسل الأموال ويوفر الشبكات التي تساعد الكارتلات على إرسال الأموال عبر الشرق الأوسط. ببساطة، يأخذون جزءاً من تجارة المخدرات التي تمول بعد ذلك عملياتهم في المنطقة”.

كما أضاف تاونسند أن حزب الله أصبح “الممول الرئيسي وغاسل الأموال لجماعات الإرهاب المرتبطة بالمخدرات مثل ترين دي أراغوا”.

وأوضح تاونسند بأن الشراكة بين إيران وفنزويلا تخدم الطرفين على حد سواء. قال: “شراكة إيران مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتيح لحزب الله العمل في فنزويلا. إيران تستطيع أن تعمل بأمان، من خلال حزب الله، في حين يحصل مادورو ومسؤولوه على أموال طائلة… في النهاية، إيران تستخدم مادورو وتستغله. ومادورو وأصدقاؤه يستفيدون مادياً”.

وأفاد مسؤولون أميركيون أن جماعة “Tren de Aragua” (المصنفة أميركياً بأنها منظمة إرهابية) تعمل بشكل وثيق مع “Cartel of the Suns” وهي شبكة من النخب العسكرية الفنزويلية اتهمت بنقل الكوكايين بالتعاون مع حزب الله.

تحويل إلى لبنان

بدوره، قال داني سيتيرينوفيتش، زميل أول في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، إن حزب الله يستخدم الروابط العائلية واللغة والمؤسسات المجتمعية لترسيخ نفوذه عبر أميركا اللاتينية. وقال: “من خلال هذه الشبكات، يمكن لحزب الله التفاعل مع الكارتلات المحلية، وبيع المخدرات، وتحويل الأرباح إلى لبنان عبر مخططات معقدة”.

وأضاف أن هذا الدور كحلقة وصل يجعل حزب الله لا غنى عنه في استراتيجية إيران في نصف الكرة الغربي. وقال: “الاتصال يبدأ وينتهي بالعداء للغرب بشكل عام، وبشكل خاص للولايات المتحدة”. وتابع: “طالما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هناك، سيكون الإيرانيون هناك. لكن إذا رحل مادورو، ستفقد إيران أهم معقل لنشاطها في أميركا اللاتينية”.

وأشار الخبيران إلى تورط فنزويلا كعامل رئيسي ميسّر، وقال تاونسند: “تحت حكم مادورو وشافيز، أصبحت فنزويلا مركزاً رئيسياً لإعادة شحن الكوكايين الكولومبي”، وأضاف: “كانت هناك عدة لوائح اتهام في الولايات المتحدة وتصنيفات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تربط مسؤولين حكوميين كبار مباشرة باستخدام البنية التحتية للدولة — الموانئ، القواعد الجوية، وحتى القوافل العسكرية — لنقل شحنات ضخمة من الكوكايين. كارتل الشمس، وقادة عسكريون رفيعو المستوى، يديرون هذه الشحنات ويحمونها. ومن يغسل كل أموال المخدرات هذه؟ حزب الله”.

مسيرات.. ورحلات جوية

فيما لفت داني سيتيرينوفيتش، إلى أن إيران استثمرت بشكل كبير في تعزيز الهياكل السياسية في فنزويلا. وقال: “تتجلى هذه التعزيزات في عدة جوانب: أولاً التعاون العسكري، خاصة من خلال المصانع الإيرانية التي تبني الطائرات المسيرة للجيش الفنزويلي، والرحلات المستمرة من إيران عبر أفريقيا نحو فنزويلا”.

وأضاف: “إيران أيضا تعلم فنزويلا كيفية التهرب من العقوبات وقد استثمرت مليارات الدولارات في الاقتصاد الفنزويلي”.

ووافق سيتيرينوفيتش على أن الضربة العسكرية الأخيرة تأتي في إطار جهد أوسع، وقال: “من خلال إضعاف مادورو، تضعف الولايات المتحدة الوجود الإيراني في أميركا اللاتينية وتقلل من قدرة إيران على تهديد الأراضي الأميركية”. وأضاف: “أفضل طريقة لإضعاف فنزويلا هي أيضًا استهداف الوجود الإيراني هناك”.

بدوره، شدد تاونسند على أن أفضل وسيلة ضغط لدى واشنطن تكمن في استهداف الشبكات المالية. وقال: “نحتاج إلى استهداف هذه الشبكات المالية بشكل حاسم”، موضحاً: “الأولوية هي مهاجمة الشبكات المالية واللوجستية، وتوجيه التهم لكل من يمكننا، والضغط على مادورو. إذا استطعنا قطع الشرايين المالية، فلن تكون تجارة الكوكايين مربحة كما كانت”.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اعتبر يوم الأربعاء، أن واشنطن بعثت رسالة “واضحة” إلى الكارتلات من خلال الضربة التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على متن قارب كان يهرب مخدرات إلى الولايات المتحدة.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي استهدف قارباً ينقل مخدرات في المياه الدولية في الكاريبي ما أسفر عن مقتل 11 من “إرهابيي المخدرات” من كارتل “ترين دي أراغوا” الإجرامي الفنزويلي الذي تصنفه واشنطن “منظمة إرهابية”.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات تعرف باسم “كارتل الشمس”.