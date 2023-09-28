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مخدرات وكلاشينكوف.. قوى الأمن تضبط جيب "شيروكي" متجهاً إلى بيروت

منذ 15 ثانية
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـة البلاغ التالي:

الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متّجهًا من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو:

ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:

/52/ غ. من مادة الكوكايين

/15/ غ. من مادة حشيشة الكيف

/0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا

/6/ حبات ترامادول

بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط.

الساعة 23،00 من التاريخ عينه، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

على متن دراجة آليّة لون اسود واحمر، تبيّن أنّها مسروقة من بيروت.

تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع “الجيب” والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

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