مخزومي: آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح

منذ 48 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “تسليم كمية من السلاح في مخيم برج البراجنة يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لبسط سلطة الدولة على المخيمات، بالتعاون بين الدولة اللبنانية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح”.

وقال: “نشدد على دعم المؤسسة العسكرية التي ستقدم قبل نهاية آب، خطة نزع السلاح بجدول زمني حتى نهاية العام الحالي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ونقول لمن يستهدفون الجيش بحملات التهويل والتحريض، أن هذه المؤسسة التي نراهن عليها في حفظ السيادة والاستقرار، مناط بها تنفيذ القرار السياسي للدولة، مدعومة بإجماع الغالبية الساحقة من اللبنانيين”.

وأشار إلى أن “مسار استعادة الدولة سيادتها، سيحمي لبنان وينهض بالاقتصاد ويحقق الإصلاح، ولا عودة إلى الوراء.”

